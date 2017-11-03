Milli göreve hazırız

“Milli görev” olarak tanımladıkları yerli otomobil için elini taşın altına koyan, 65 milyar TL ciroya sahip, 110 bin kişiye istihdam sağlayan 5 babayiğit, küresel bir marka yaratmak için yola çıkıyor

Türkiye, 56 yıl önce hayal kırıklığı ile sonuçlanan yerli otomobil üretimi hayali için bu kez tek vücut oldu. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin Ortak Girişim Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde atılan imzalarla harekete geçti. Elini taşın altına koyan 5 babayiğit Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşuyor. Toplam cirosu 65 milyar liraya ulaşan girişim grubu, 110 bin kişiye istihdam sağlıyor. Projede özellikle devletin desteğinin önemine dikkat çeken babayiğitler, üzerlerine düşeni yapmaktan gurur duyacaklarını, Türkiye'nin otomotiv sektöründe kendi markasıyla yer alma fırsatını yakalayacağını dile getirdi.



HİSSE SENETLERİ UÇUŞA GEÇTİ

Yerli otomobile ilişkin beklentiler hisseleri de uçurdu. Anadolu Isuzu, Karsan, Vestel ve Yazıcılar Holding'in piyasa değeri 2.5 milyar TL arttı. Bu süreçte Anadolu Isuzu yüzde 45, Vestel yüzde 42, Karsan yüzde 20, Yazıcılar yüzde 11 prim yaptı.



KÜRESEL PAZARLARA HİTAP EDECEĞİZ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, projenin önemine dikkat çekerek, "Yaptığımız katma değerli üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile bugüne kadar ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağladık. Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır. Küresel pazarlara hitap eden, güçlü bir otomotiv markası oluşturmak için birlikte çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz."

VESTEL: Zorlu Holding bünyesinde olan Vestel, 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulu tesislerinde üretim yapıp, 154 ülkeye ihracat yapıyor. Dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin firma arasında yer alan Vestel'in Ar-Ge mezlerinde 1.600 kişi çalışıyor.



TÜRKİYE KENDİ MARKASINI YAPACAK

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Türkiye'nin kendi markasını yapabilecek güce sahip olduğunu söyledi. Kıraç, şöyle devam etti: "Değişen bu dünyaya hızla en üst seviyede ayak uydurmak, eğitim ve teknolojiyle öne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada Türkiye, kendi markasını başka yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla yapacak seviyededir."

KARSAN: Yüzde 100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir firma konumunda bulunuyor. Binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen Karsan, kendi markası altında otobüs, minibüs üretip yurtiçi ve yurtdışında satıyor.



MİLLİ PROJEDE GÖREVE HAZIRIZ

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, firma olarak otomotiv sektöründe 53 yıllık tecrübeye sahip olduklarının altını çizdi. Ticari araç ailesini sürekli olarak geliştirdiklerini anlatan Sancak, "Bugüne kadar üretmiş olduğu ticari ve askeri kullanımlı motorları, tekerlekli ve paletli zırhlı araçları, 500 mühendis ve toplam 1.800 çalışanı ile firmamız bu milli projede görev üstlenmeye hazır" dedi.

BMC OTOMOTİV: Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri üreticileri arasında. Türk-Katar ortaklığı olan şirket, 300 binin üstünde araç geliştirdi.



ORTAK GİRİŞİMİN ÜYESİ OLMAKTAN MUTLUYUZ

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Özilhan, projede devletin desteğinin bulunmasının önemine işaret etti.

ANADOLU GRUBU: Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv sektöründe Anadolu Isuzu, Çelik Motor ve Anadolu Motor ile faaliyet gösteriyor.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell'in, önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlayacak olan 5G teknolojisinin hazırlığı içinde olduğuna vurgu yaptı. Akça, "Türkiye'nin otomobili projesini destekleyecek olan, akıllı ulaşım sistemlerinin öncü teknolojilerinin hazırlık çalışmaları da bu kapsamda devam ediyor. Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz. 'Kader gayrete âşıktır' diyor ve Türkiye'nin otomobili için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

TURKCELL: 8.6 milyar dolar piyasa değeriyle borsanın en değerli yedinci şirketi konumunda bulunuyor. Yurtiçinde 34.6 milyon abonesi bulunan Turkcell, geçen hafta yerli arama motoru 'Yaani'yi hayata geçirdi.



ÖZEL SEKTÖRÜN GÜCÜ

Projenin özel sektör tarafında koordinasyonu yürüten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu değerlendirmesinde şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız TOBB Genel Kurulu'nda bize bu çağrıyı yaptığında, hiç tereddüt etmeden koordinasyon görevini kabul ettim. Çünkü Türk özel sektörünün gücünü çok iyi biliyorum. O gün 'eğer devletimizin desteği arkamızda olursa, biz bu işi başarırız' dedik. Bugün de girişim grubumuzla yola çıkıyoruz. Girişim grubumuzu oluşturan 5 babayiğidimizin gücüne inanıyoruz. Türkiye'de zaten çok ciddi bir otomotiv sektörü deneyimi var. Şimdi bu gücümüzü yerli markaya, yerli tasarıma ve yerli teknolojiye dönüştüreceğiz. Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."