Yapay zekâ teknolojisi kullanan Android, iOS veya Windows işletim sistemine sahip akıllı telefonlar kullanıcıyı tanıyor. Bu akıllı cihazlar evde kumanda, yolda navigasyon ve ofis desteği sağlıyor

Akıllı telefonlar her geçen gün hayatımızın direksiyonu olmaya devam ediyor. Telefonlar asıl işi olan iletişim dışında mobil sağlık, ödeme, eğitim, adres bulmak, müzik dinlemek veya film izlemek için bile kullanılıyor. İşte tüm bu yetenekler hayatımızı değiştiriyor, yeniliyor.

Bütün akıllı telefon tasarımlarının birbirine benzediğini fuarlarda karşılaştırarak görüyoruz. Değişik deneyim yaratan en değerli şey yazılım. Bugün Apple'ın tasarımı diğer firmaların ilham kaynağı olsa da iOS işletim sistemi kullanıcının farklı deneyim yaşamasını sağlıyor.



YAZILIM FARKLILAŞTIRIYOR

Akıllı telefon kullanırken yaşadığımız deneyimi donanımdan çok yazılım değiştiriyor. Uygulamalar ve işletim sistemleri yapay zekâ ve öğrenen algoritmalarla nakış nakış yenileniyor. Tüm platformlar yeni teknolojileri girişimci ekosisteminin gücüyle yeniliyor.

Yoksa tek başına Apple, Google, Amazon ve Microsoft gibi devlerin yapacakları çok sınırlı.

Samsung mühendislik olarak eşsiz ekranlar tasarlıyor. Ancak işletim sistemleri ve platformlar yaratma yeteneği kopyalanamaz en önemli farklılık. Şimdi hayatımızı değiştiren yeniliklerin çoğunun arkasında yazılım harikaları yatıyor.



BİR ADIM SONRASI

Yapay zekâ akıllı saat uygulamasıyla siz yürüyüş yaparken sizi motive eden bildirim göndermesini sağlıyor. Üstelik hava durumu verilerine bakarak...

Eğer yağmurlu bir havaysa gönderilen mesajın içeriği değişiyor. Çekilen fotoğraf ve videolardaki insan yüzleri aramalarda aktif hale geliyor. Eskiden bu tür yazılımlar sadece uzman güvenlik firmalarının binlerce dolarlık yazılımıyla yapılırdı. Şimdi birkaç dolara indirmek bile mümkün. Hatta sosyal medyada kişisel verilerini paylaşana ücretsiz veriliyor. Bunlar daha yapay zekânın bebek adımları..







NE KADAR BAĞIMLIYIM?

"Ne kadar mutsuz olursam olayım sıradan hayatımda, dijital ortamda kendime tatlı hayat kuruyorum." Dijital dünya belki düş, belki yanılsama ama yeni kuşak için gerçeğin ve hayatın bir parçası. Şimdi başkalarını yargılamadan önce kendi kendinize soruları yanıtlayın.

Eve geldiğinde yaptığınız ilk hareket televizyonu açmaksa, çocuğunuzun telefon ve sosyal medya ilişkisine fazla ses çıkarmasanız doğru olur galiba..

Yemeğe oturduğunuzda gözünüz televizyonda veya gazetedeyse, telefonla sürekli konuşuyorsanız, çocuğunuza kural getirme konusunda pek tutarlı olmadığınız açık.

Eğer siz televizyonda futbol maçına veya TV dizisine dalıp selamı sabahı kesiyorsanız, çocukların çağın dijital takıntıları olmasına fazla takılmayın.