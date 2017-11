Yazılım harikası kameralı telefonlar

Profesyonel kameralar gibi mercekleri yok, işlemcileri yok ama akıllı telefonlar, harika yazılım, uygulama ve işlemcilerle deneyimli fotoğrafçılar gibi yetenekli işler yapıyorlar. Amiral gemisi telefonların bir çoğunda çift kamera, yetenekli yazılımlar ve uygulamalar kullanılıyor

Harika fotoğraf kareleri ve videolar paylaşıldıkça herkesin iyi bir kameralı telefona sahip olma motivasyonu artıyor. Sadece akıllı telefonla profesyonel fotoğrafçıların karelerini aratmayan sonuçlar alınabiliyor. Peki nasıl oluyor? Bir profesyonel fotoğraf makinesinin büyük ve ağır merceğine, yetenekli ve güçlü görüntü işlemcisine sahip değiller. İşte son dönemde bu iş kısmen donanım çoğunlukla yetenekli yazılımla çözülüyor. Ayrıca her gün bir yenisi çıkan uygulamalar da fotoğraf ve videoları zenginleştiren yeteneklere sahip. Üstelik şimdi düşük ışık yetenekleri de gün geçtikçe artıyor. İnsan yüzü fotoğraflarında bu yetenek daha da ortaya çıkıyor. Ayrıca profesyonel fotoğraf modlarını sağlayacak manuel diyeceğimiz arayüzleri ile profesyonel fotoğrafçıların kullandığı RAW formatını da kullanıyorlar.







PROFESYONEL ETKİ YAPIYOR

Akıllı telefonları bir yüze veya bir objeye doğru belli mesafede tuttuğunuzda bulanık modu yakalamak mümkün. Özellikle "Portre Modu" kullanılırken çektiğimiz yüzü mekândan ve manzaradan bağımsız öne çıkarması çok önemli. Bunu hem çift kamera ile derinlik hesabı ile ve daha çok da yazılımla yapıyor. İnsan yüzünün yapısını tanıyıp geriye kalan görüntüleri bulanıklaştırarak profesyonel fotoğraftaki alan derinliği etkisi yaratmaya çabalıyor. Bunu yaparken olduça fazla ışığa ihtiyaç duyuyor. Google Pixel 2 çift kamera kullanmadan yazılımla bunu yaptığını iddia ediyor. Ancak onu henüz denemediğimiz için bir fikrimiz yok.

Youtube kanallarına video yüklemek isteyenlerin saatlerini alan montaj aşamaları kısalıyor ve kullanıcıların çektiği zahmet azalıyor. Paylaşım sevenlerin iştahı artıyor.







3 AMİRAL GEMİSİ TELEFON ELİMİZDE

Biz de dünyanın en çok satan 3 telefon markasının amiral gemisini birlikte deneme şansı bulduk. Çift kameraya Galaxy Note 8 ile adım atan Samsung, Apple'ın yeni iPhone 8 Plus modeli, Huawei'nin yapay zekâ kullanan işlemciye sahip Mate 10 Pro'yu deniyorum. Aldığım sonuçlara baktığımda gerçekten yetenekleri inanılmaz. Profesyonel Apple iPhone 8 Plus'ın en temel farkı markette iOS uyumlu çözümleri. Kısa kısa hepsine değinecek olursam, Galaxy Note 8 canlı renkler konusunda gece düşük ışıkta bile iyi sonuç veriyor. Yani daha filtre uygulamadan çekim esnasında bunu elde ediyor. Eğer daha canlı renkleri tercih ediyorsanız, keyfiniz büyük ekranla da artacak.



Video ve fotoğraflara profesyonel çözüm

ADOBE PREMIERE CLIP VE LIGHTROOM MOBILE

Adobe'nin video ve fotoğraf uygulamaları hızlı mobil çözümler için uygun bir platform sağlıyor. Premiere Clip videoların hızlı düzenlenip, müzik ve benzeri detaylarla zenginleştirilmesine katkı sağlıyor. Aslında çok zahmetli olan montaj süresinin daha hızlı hazırlanmasını mümkün kılıyor. Ligthroom Mobile Uygulama, RAW ve JPEG formatındaki resimler için resimleri bozmadan düzenleme ve her an, her yerde eşzamanlama gibi sınıfının en iyisi olan özellikler sunuyor.







Mercek çantasıyla birlikte kullanın

FILMIC PRO

Yayın kalitesinde mobil video çekiminin altın standardı olan bu uygulama, aralarında Bağımsız Film Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilen Sean Baker imzalı Tangerine'in de bulunduğu birçok yapım için kullanıldı. FiLMiC Pro'nun yeni sürümü ayrıca iki aşamalı mikro kontrast odaklama maksimizasyonu, kodlayıcıdan önce gerçek zamanlı logaritmik renk eşleştirme, post prodüksiyonda ve canlı yayında bozulmalara neden olmayan veya yayın sırasında eklenebilecek yığınlanabilir filtre efektleri var.



Biz de profesyonel olduk

ROCAMERA

Profesyonel iPhone fotoğrafçılığının altın standardı, yeni başlayanlar için son derece kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra uzmanlara yönelik olarak DSLR'ye benzer etkileyici kontrol seçenekleri de sunuyor. ProCamera'nın yeni sürümü hem otomatik hem tam manuel kontrol modunda RAW formatında çekimi destekliyor.