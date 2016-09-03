Hollandalı hoca takımın başında iki Avrupa, iki de lig maçına çıktı... Avrupa’da sorun yok ama ligde galibiyete hasret... Şimdi “Ne yapmalıyız” diye düşünüyordur... Yapılacaklar aslında çok basit

Vitor Pereira ve onu göreve getirip, tutmaya devam edenler, Fenerbahçe'yi en az beş yıl geriye götürdüler. Ne yazık ki bir sene önce işaret ettiğimiz durumun farkına yeni vardıkları için de en az zararla kurtulmak adına Dick Advocaat'ı göreve getirdiler. 68 yaşındaki Hollandalı teknik adamın bu zor süreçte tecrübesini ve çözüm üretmedeki maharetlerini ortaya koymasını bekledik. İki Avrupa, iki de lig maçı oynadıktan sonra muhtemelen "Ne yaparız" diye düşünüyordur.

Aklımızın erdiğince tavsiyelerde bulunalım:



1- EKİBE TÜRK YARDIMCI ŞART

Takımı ve Süper Ligi iyi bilen bir Türk yardımcıyla çalışmalı. Bu konuda Hiddink'ten de yardım isteyebilir. Çünkü kendisi oyuncuları ve özelliklerini öğrenene kadar, ara açılabilir. Yönetim de bu konuda hassas olmalı. Eğer bu tavsiyeleri kendileri vermek istiyorlarsa, o bizim konumuz değil.



2- TAKIMIN ABİLERİNİ DİNLE

Süper Lig mücadele üstüne kurulu. Takımların arasındaki kalite farkı, küçük dediğimiz takımları ve teknik adamları buna zorluyor. Bu kadar temaslı bir oyunda eğer gücünüz yoksa, isminiz oynamaz sahada. Bu konuda takımın müthiş bir yerli kadrosu var. Onların tavsiyelerini ve öğütlerine kulak vermesi gerekiyor.



3- BOL PASLI VE SABIRLI OYUN

Mevcut dayanıklılık ile tempolu ve baskılı bir oyun oynaması mümkün değil. Bu nedenle paslı ve sabırlı bir sistemi benimsemesi, kendisine yeniden yapılanma için soluk aldırır. Topa hakim olup, öndeki oyuncularının farklılıkları ile tabelayı kovalamalı.



4- SAMİMİYET BASKIYI AZALTIR

Medyayı ve taraftarı takımın yanına çekmek için samimi bir dil kullanması gerekiyor. Ne yapacağına karar verdikten sonra bunu kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaşması, beklentileri de normalleştirir, kendisinin ve takımının üstündeki baskıyı da azaltır.



5- SALİH'İ BİR KENARA ATMA

Bize gelen duyumlar, hücumdan önceki son pas sorumluluğunu Robin van Persie'ye vermek istediği yönünde. Onu ortaya sahaya yaklaştırıp, hücumu organize etmek niyetindeymiş. Kısa vadede doğru fikir. Salih'ten umudu kesmiş gözüktüğüne göre; kendi dilini konuştuğu oyuncusuna ne istediğini daha kolay anlatıp, yaptırabilir. Yine de şu anki kadroda bunu Salih'ten daha iyi yapabilecek biri yok. Bu konuda genç oyuncuyu geliştirmeyi denemeli.



6- ADAM ADAMA BÜYÜK HATA

Bu kadro, değişimlere rağmen 6 sezondur alan savunması yapıyor. Özellikle de duran toplarda. Kayseri maçında yenilen goller ile 'adam adama'ya dönmekteki hatasını anlamalı. Sadece defansif değil, ofansif olarak da duran toplarla ilgili çalışmayı eksik etmemeli. Çünkü bugünkü takımın tabela yapması için en kolay yol bu gözüküyor.



7- TAKIMDAKİ BUZLAR ERİMELİ

Advocaat'ın çözmesi gereken son sorun ise takımdaşlık duygusu. İki senedir çok geri giden, aidiyet hissini kaybeden, Portekizce konuşanlar-konuşmayanlar diye bölünen, forma rekabetini kişiselleştiren bir takım oldu Fenerbahçe. Adalet duygusunu onlara yaşatmak zorunda. Sadece teknik olarak değil, bir ağabey hatta "baba" gibi yaklaşarak, Samandıra'daki buzları eritmeli. Oyuncular gücü birbirlerinden aldıklarının tekrar farkına varırsa, yolu zaten yarılar.