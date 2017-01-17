Yazarımız Başkan Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını değerlendirdi

Söylediklerinin hepsi doğru ama kendisinin yaptıkları da yanlıştır!

Türk futbolu kötü yönetiliyor, kendisi de bir çare söyleyemiyor!

Güven ibresi dibe vurmuş isimlerle yola devam edilmemelidir

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların altına imzamı atarım… Söylediklerinin hepsi doğru ama yaptıkları yanlış. Türk futbolunun kötü yönetildiği o kadar ortada ki; en tecrübeli isim olarak kendisi bile çare söyleyemiyor. Beşiktaş'ı uçurumun eşiğine getiren Yıldırım Demirören federasyonun başında. En nitelikli teknik adamımız Fatih Terim, çözümün değil, problemlerin kaynağı olmuş durumda. MHK, hakemleri elinden kaçırmış, eğitim verirken bile ikna edici olamıyor. Kulüpler maddi olarak dar boğaza girmişler, yöneticiler bir planın değil, keyfi kararların sahibi halindeler.



LİGE ARA VERİLECEK Mİ?

Bu sezon yaşanan hakem hatalarında "Grilik" yok… Tartışmasız pozisyonları tartıştık. Hakeme yorum hakkı bırakmayan kararların yanlışlığı üzerinde kıyamet koptu. Zirveye oynayan takımlardan belki de sadece Beşiktaş bunlardan şikayetçi değil.

O kadar net pozisyonlarda o kadar farklı kararlar çıktı ki; bir-iki değil, sıklıkla maç yöneten 12-13 hakemi de tartışılır hale getirdi.

Rıdvan Dilmen'in bir-iki ay önce federasyon başkanlığına aday olacağını açıklaması, ardından hakem hataları nedeniyle lige ara verileceğini söylemesi de önemli bir kulis gelişmesidir. Rıdvan Hoca, tüm camialara yakındır. Onlarla konuşup, böyle bir fikre varmışsa, biz bunları Aziz Yıldırım'ın ağzından duysak da aslında hüküm geneldir.



YILDIRIM 19 YILDIR BAŞKAN

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hakem seminerinde yaptığı konuşma müthişti. Aslında canı yananların haykırışlarını seslendirdi. Buna karşılık MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun durumun aciliyetini hala sezememiş olması esasında panik düğmesine basılmasını gerektiren gelişme. Acilen MHK değişmelidir. Güven ibresi dibe vurmuş, eskimiş isimlerle de artık devam edilmemelidir. Çünkü bu sezonun şu ana kadar verdiği izlenim, hakem kararlarının Beşiktaş lehine olmasından ötürü manipülasyon sezgisidir. Belki kalan maçlarda Beşiktaş da mağdur olacak ama bugün hakemleri savunacak argümana sahip değiliz. Federasyonu "Plansızlık" nedeniyle eleştiren Aziz Yıldırım'ın 19 yıl başkan olduğu Fenerbahçe'de hiçbir planı olmaması da enteresandır. Bu nedenle söyledikleri doğru ama kendi yaptıkları yanlıştır.



YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Geçen sene de aynı oyunlar oynanıyordu. Hakem camiasında gruplaşmalar var.

MHK üyesi ile hakem tartışıyor ya, zincir de kaybolmuş artık.

MHK Başkanı bir başkanla oturuyor, 4 saat yemek yiyor. Konuştuğunuz zaman ceza.

Türk futbolu 10 sene sonra da bu durumdan kurtulamaz. Futbol terörü yaşanıyor.

Türk Milli Takımı bu sistemle bu kafayla başarılı olamaz. 30 tane oyuncu yok ortada. Hiçbir tanesinde gelişme yok.