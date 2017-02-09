SABAH yazarı Rıdvan Dilmen, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Türkiye'deki futbol yayın ihalesi 2,5 milyar dolar+KDV olmuş. Katar olmasaydı bu parayı kim verirdi? Bunlar Cumhurbaşkanı'nın siyasi ilişkileri sayesinde oldu. Kimse hayal görmesin.

Cumhurbaşkanımızın 10 yıl önce ailesiyle tanıştım. Hayatlarında iyilikten başka bir şey yok. Allah herkese öyle dost nasip etsin. Annem öldü, hastalandım hep yanımdaydılar.

Ülker Arena'da bir kağıdın üstüne, '1967-2017 ANIYORUZ' yazarak beni öldürmüşler. Siyasi görüşümü, beni sevmeyebilirsiniz. Ama sizin gücünüz benim ömrümü almaya yetmez.

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan 'Futbolun Zirvesi' programında önemli açıklamalarda bulundu. Spor kamuoyunda süren tartışmalardan, kendisine yönelik referandum eleştirilerine kadar birçok konuya değinen Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Usta futbol adamının açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

Ben 1980 darbesini görmüş biriyim. Muğla'dayım, bahçeli bir evdeyim, tuvalete çıktım, bir baktım askerler… Askerler 'çıkmayacaksın' dedi ben de kuzu gibi eve girdim. Şimdi kuzu gibi girmiyor insanlar. Merminin, F16'nın altında yatıyorlar. Ben ülkemizin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Hatırlıyorum, Bülent Ecevit, Kaddafi'ye laf attı, rahmetliyi 1 gün havalimanında beklettiler. ABD başkanı ile o zamanlar randevu alınınca, bayram yapıyordu millet. Eee, şimdi canımız isteyince görüşüyoruz. İngiltere başbakanı geliyor, Merkel geliyor.



EVET KAMPANYASI BAŞLATINCA...

Ben referandum için 'evet' kampanyası başlatınca, kimseyle görüşmedim. Sadece 5 arkadaşımı aradım, 1'i girmek istemedi.

Saygı duyarım... Ben kimseden habersiz kimsenin adını veremem.



TAYYİP BEY'İ SEVME HAKKIM YOK MU?

Düşündüm, 'Recep Tayyip Erdoğan Türk Sporu için ne yaptı?' diye. Türkiye'de futbol yayın ihalesi 2,5 milyar dolar +KDV olmuş. Eder mi bu kadar sorun varken? Katar olmasaydı bu parayı kim verirdi? Cumhurbaşkanı'nın siyasi ilişkileri sayesinde oldu. Kimse hayal görmesin. Atıp tutmasın! Cumhurbaşkanı olmasa bu rakamın çıkma ihtimali sıfırdı… İhale 7 dakika değil, 7 saniye sürdü.

Benim babam İşçi Partili'ydi. Ben 7 yaşımda bildiri dağıtırdım. Tayyip Bey'i tanıdım, yaptığı işlere baktım. Bir sosyal demokratın Tayyip Bey'i sevme hakkı yok mu? Tayyip Bey'i sevenin Atatürk'ü sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Kimsenin tekelinde değil bu.

1995-96 yılında jübile yaptım. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı ben üç defa gömüştüm. Bir top oynadık, bir de bir yerde karşılaştım. Bir belediye başkanı olarak bana hediye vermiştir. Hala evimde saklarım. 10 yıl önce ailesiyle tanıştım. Çok sevdiğim kardeşi ve eniştesi ile tanıştım. Hayatlarında iyilikten başka bir şey yok. Allah herkese öyle dost-arkadaş nasip etsin. Annem öldüğünde onlar yanımdaydılar. Çocukluk arkadaşlarımın siyasi görüşü farklı olabilir. Annemin cenazesine gelmeyebilirsin ama çocukluk arkadaşım bana hakaret ederken, Cumhurbaşkanımız, ailesini yolladı, yanıma geldiler. Hastalandım, yanımda yattılar, haftanın 5 günü beni aradılar.

KULÜBE ÜYE OLUYORUM HADİ GİT BUNU ENGELLE!

Ben 45 gün önce annemi kaybettim. Hem kalp hem kanser hastasıyım. Benim ömrümü Allah alır. Ülker Arena'da bir grup A4 kağıdını büyütüp, '1967-2017 ANIYORUZ' yazarak beni öldürmüşler. Siyasi görüşümü veya beni sevmeyebilirsiniz. Ama sizin gücünüz yetmez benim ömrümü almaya. Allah alır. Allah'a sığınmışız.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda "Atın Rıdvan'ı" diye büyük baskılar olmuş. Ben sadece futbolcu olarak hizmet etmedim bu kulübe. Atın dedikleri Rıdvan, haksız yattığı için karda, kışta kıyamette başkanı ziyaret ediyordu. Ben bunu menfaat uğruna yapmadım. Aziz Bey o kadar büyük baskı altında ki, 'Rıdvan eski sporcum, üye değil ki gönderiyim. Ama üye dahi olsa göndermem' dedi. Ben de hemen gittim kulübe, 3 tane form aldım.

Ben, oğlum, kızım üye oluyorum. Hadi git bunu engelle!

BENİ PROGRAMA NEDEN ÇAĞIRDIN AHMET HAKAN?

Ertuğrul Özkök, haftanın 4-5 günü beni yazdı. Ahmet Hakan da yazdı. Ertuğrul Bey, 1997'de "Başkanlık sisteminden yanayım" diyorsun. Ahmet Hakan Bey, bana "Programa katılır mısın?" diye mesaj attı. Ahmet Bey yazmış, "Rıdvan Dilmen'in hayır demesi haberdir" diye. Eee ben Evet demişim, ben haber niteliği taşımıyorsam beni neden çağırıyorsun kanalına?



FİKRET ORMAN TÜRKİYE KUPASI'NI HAFİFE ALAMAZ

Ziraat Türkiye Kupası için yayın ihalesine 15 milyon dolar civarında bir para verdi ATV, Turkuvaz Medya. Sağlıklı düşündüğün zaman o kupa hafife alınamaz. İki; Ziraat Türkiye Kupası altında oynanıyor, sponsoru Ziraat Bankası ve iyi bir Beşiktaşlıdır, genel müdür. Fikret Bey ile de iyi dostlardır. Ben "Süt Kupası" ifadesinden dolayı Fikret Bey'in muhtemelen bu kurumları aradığını ve hata yaptığını söylediği düşünüyorum. Kendisinin de o şekilde özeleştiri yaptığını düşünüyorum.



ÇAKAR VE TOROĞLU'NA KEFİLİM

(Ahmet Çakar'ın "Video hakem uygulaması için Federasyon Başkanı'ndan rica ediyorum, ben bu uygulamanın başına geçmek istiyorum. Ama hakemleri ben atayacağım, 5 kuruş da para istemem" şeklindeki açıklaması hakkında)

Ahmet Çakar'a her türlü kefilim. Hiç tartışmasız, adalet dağıtacağına kesin katılıyorum. Televizyondaki yorumlarına katılmadıklarım oluyor, kendisi de bilir. Bazen abarttığını da düşünüyorum. Ama bu anlamda kesinlikle adaletli olacağına hiç düşünmeden 'evet' derim… Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu öyle olağanüstü hakemler değildi. İyi hakemlerdi. Ama sadece iyi televizyoncu oldukları için değil. Baktığın zaman niye rahatlıyorum biliyor musun? Adaletli çalmaya çalıştılar, gördüklerini çaldılar. O yüzden bu mesleği yaparlarsa, Erman hoca da gitsin MHK başkanı olsun, ben kefilim.



AZİZ YILDIRIM BENİ 3 KEZ ÇAĞIRDI

Advocaat ile kulüpte karşılaştım. Aramızda diyalog olmadı. Ben, 'bu takımdan bir şey olmaz' dediği için gönderilmeli dedim. Ben Beşiktaş maçında yine beğenmedim Fenerbahçe'yi. Şenol Güneş'i de eleştiriyorum. Takım 10 kişi kalınca orta sahayı daha önce kalabalıklaştırmalıydı. Bu maçtaki vahim hata, Fenerbahçe'nin sayılmayan golüydü. Aziz Yıldırım üç kez bana "Gel sportif direktör ol" dedi. Kendisine teşekkür ettim.