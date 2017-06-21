Dünya futbolunun kural koyucusu IFAB, koruyucu ve tutucu tavrını kenara koyup devrim niteliğinde, oyunu kökten değiştirecek yeni kararları tartışmaya açıyor

İnsanoğlunun bulduğu en güzel kitle sporu olan futbolda yeni kurallar koymak ve/veya değiştirmek sadece bir kurulun yetkisinde: "International Football Association Board" (IFAB). IFAB sekiz üyeden oluşuyor: Dördü FIFA'dan. Diğer dördü de dört Anglo-Sakson futbol federasyonundan. Sayalım: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda... Neden sadece bu dört Anglo-Sakson ülkesinden? Cevap: Çünkü futbolu onlar icat etti. Şu sıralar IFAB'ın gündeminde yeni kural önerileri bulunuyor. Öneriler benimsenirse, sözcüğün tam anlamıyla futbolda devrim olacak.



MART 2018'DE MASAYA YATIRILACAK BU ÖNERİLER FUTBOLU KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK



1- Maçları 90 dakikadan 60 dakikaya indirmek: Yani, 30'ar dakikalık iki devreye dönüştürmek. Ama oyunun her duruşunda kronometreyi de durdurmak. Top taca mı çıktı? Hakem hemen kronometreyi durduracak. Kaleci hatalı degaj mı yaptı? Bas kronometreye. Maçların süresini 60 dakikaya indirmek önerisinin gerekçesi de şöyle: Bir takım maçı önde götürüyorsa, özellikle ikinci yarıda oyunu çürütmeye çalışıyor.



2- Ceza golü: Bir takımın bir oyuncusu rakip kaleye ayağıyla veya kafasıyla şut atıyor. Top kaleciyi geçip ağlarla buluşmak üzereyken, bir oyuncu eliyle çıkarıyor. Bugün için bu hareket penaltıyla cezalandırılıyor. IFAB kuralı değiştirip gol sayılmasını hükmedecek. Neden? Çünkü penaltı verdiniz, kaleci kurtardı… Bu, adalet değil. Çünkü takım yüzde 100 golden oldu. Benzer bu kural "Rugby"de var.



3- Korner ve serbest vuruşu bireyselleştirmek: Korner atan veya serbest vuruşu yapan, pas vermeden ya da şut çekmeden topla doğrudan rakip kaleye kadar gidebilecek. Bu kuralda da "Rugby"den esinlenildi.



4- Penaltı kurtarışları: Hakem penaltıyı verdi. Rakip takım oyuncusu kullandı. Kaleci kurtardı ama tutamadı, top rakip takımın oyuncusunun ayağına veya kafasına geldi, o da kaleye gönderdi, gol oldu. Penaltıyı kurtarmanın ne anlamı kaldı? Yeni kural: Kaleci penaltıyı kurtarır ama topa hakim olamazsa, hiçbir oyuncu hamle yapamayacak. Oyun kaleci vuruşuyla başlayacak.



5- Bitiş düdüğü: Maçın süresi doldu, hakem düdüğü çaldı. Hayır, bundan böyle maçın süresi dolduktan sonra top saha dışına çıkıncaya kadar oyun devam edecek.



6- Oyuncu değişikliği veya kırmızı kart: Bir takım oyuncu değiştirirse veya oyundan ihraç edilirse, kendisine en yakın çizgiden çıkacak. Öyle stadı yavaş adımlarla boydan boya katedip takımına zaman kazandırma dönemi bitecek. IFAB tüm bu yeni kural önerilerini 2018 Mart'ındaki toplantısında karara bağlayacak. Sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bugün neler oldu? (21.06.2017)