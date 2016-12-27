Kuzu Tandır Nasıl Yapılır?

Kuzu Tandır İçin Malzemeler:
2 adet kuzu kol
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Yarım su bardağı sıcak su
Tuz
Kuzu Tandır Yapılışı:
Kuzu kolları oynak yerlerinden 3'er parçaya ayırıp bir fırın tepsisine yerleştirin. Zeytinyağı, limonsuyu ve tuzu bir kapta karıştırıp kuzu kolların üzerine sürün. Tepsiyi önceden ısıtılmış 130 derece fırına verin. Her yarım saatte bir alt üst ederek bir buçuk saat pişirin. Bu sürede et suyunu salıp yeniden çekecektir. Sürenin bitiminde tepsiye sıcak suyu ekleyin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatarak bir saat daha pişirin. Pilavla servis yapın.