Kuzu Tandır Nasıl Yapılır?

Kuzu Tandır İçin Malzemeler:

2 adet kuzu kol

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Yarım su bardağı sıcak su

Tuz

Kuzu Tandır Yapılışı:

Kuzu kolları oynak yerlerinden 3'er parçaya ayırıp bir fırın tepsisine yerleştirin. Zeytinyağı, limonsuyu ve tuzu bir kapta karıştırıp kuzu kolların üzerine sürün. Tepsiyi önceden ısıtılmış 130 derece fırına verin. Her yarım saatte bir alt üst ederek bir buçuk saat pişirin. Bu sürede et suyunu salıp yeniden çekecektir. Sürenin bitiminde tepsiye sıcak suyu ekleyin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatarak bir saat daha pişirin. Pilavla servis yapın.