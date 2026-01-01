SON DAKİKA | Türkiye Filistin için ayakta! İstanbul’da büyük Gazze yürüyüşü

Son dakika haberi: 2026'nın ilk gününde İstanbul, Gazzeli mazlumların hakkını savunmak ve İsrail'e "dur" demek için Galata Köprüsü'nde toplandı. Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürerken, vicdan sahipleri mazlum Filistinliler için ayağa kalktı.
BİLAL ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI
TÜGVA sosyal medya hesabından paylaştığı Necmettin Bilal Erdoğan'ın çağrısında, "İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü, her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz.
"MERHAMET SAHİBİ BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"
Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Başkanı Beşinci, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler için rahmet diledi.
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı. Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı.
Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket edecek. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.
Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.
Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.
Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.