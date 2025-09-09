Aile Yılı’nda evlenecek gençlere destek artırıldı: Destek 250 bine çıktı ödeme 12 ay ertelendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl kurulan Aile ve Gençlik Fonu'nda destek miktarı artırılırken, şartlar da esnetildi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı" ifadeleri kullanıldı.

GELİR ŞARTI ESNETİLDİ

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.

150 BİN TL İLE BAŞLADI

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlanmış, daha sonra ülke geneline yayılmıştı. Söz konusu fon kapsamında Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyordu. Fona şu ana kadar 150 binden fazla çift başvurdu.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Projeden yararlanabilmek için başvuruların ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresine yapılması gerekiyor. Siteye girip "Başvuru yap" butonuna tıklandığında turkiye.gov.tr adresine yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfanın sağ üstteki "Giriş Yap" butonuna basılıp, TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Arama çubuğuna "Evlenecek" yazıldıktan sonra Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hizmetine tıklanıyor. Sağ tarafta yer alan Yeni Başvuru butonuna basıldığında süreç başlıyor. Bilgilendirme ve İzin Onay aşamasının ardından iletişim ve nikah bilgileri aşamasına geçiliyor. Daha sonra tapu bilgileri ve adli sicil kaydı, yıllık gelir bilgisi, eğitim ve danışmanlık hizmeti aşaması gerçekleşiyor.

EŞ ADAYININ ONAYI ŞART

Tüm bilgiler gözden geçirildikten sonra "Başvuruyu tamamla" butonuna basılıyor. Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için yapılan başvurunun en geç 7 gün içerisinde eş adayı tarafından e-devlet kapısı üzerinden onaylanması gerekiyor. Eş adayının da bu onayı vermesinin ardından başvuru şartlarının sağlanıp sağlanamadığı kontrol ediliyor. Başvurunun onaylanması halinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin planlanma aşaması için iletişime geçiliyor. Nikahınızın gerçekleşmesi sonrasında ödemenizin yapılabilmesi için nikah bildirimini 30 gün içerisinde yapmanız gerekiyor.



İSTİHDAM EDİLEN KADIN İÇİN 157 BİN 500 TL

Hükümet Aile Yılı'nda çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini duyurdu. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz" dedi. Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını bildiren Işıkhan, ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarının altını çizdi. Işıkhan, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uygulanan yaş sınırını kaldırdıklarını belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak.

Başvuru tarihi itibarı ile resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak.

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı İşlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamak.

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.