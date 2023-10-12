SON DAKİKA | Emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinde flaş gelişme

Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanırken, kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde vermişti.

Başkan Erdoğan açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullanmıştı.