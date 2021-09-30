Altın fiyatları yeni güne hareketli girdi. Gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 497 lirayı test ederken, en düşük 492 lirayı gördü. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar, "Gram altın bugün ne kadar oldu", "Çeyrek altın fiyatları canlı 2021" gibi aramalar yaparak son dakika altın fiyatları araştırmaları yapmayı sıklaştırdı. İşte anlık son altın verileri…
30 Eylül gram altın fiyatı GERİLEDİ! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL?
Gram altın fiyatı, haftaya yükselişle başlayıp 503 lirayı test etmesinin ardından gevşedi. Geçen hafta ons ve dolar tarafından esen rüzgarla yukarı yönlü hareketler sergileyen gram altın fiyatları için hareketlilik sürüyor. Kuyumcu altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 495,23
SATIŞ (TL) 495,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 804,00
SATIŞ (TL) 815,00
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ (TL) 3.205,00
SATIŞ (TL) 3.247,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.611,00
SATIŞ (TL) 1.630,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ (TL) 449,62
SATIŞ (TL) 451,39
ALTIN ONS FİYATI
ALIŞ (USD) 1.731,92
SATIŞ (USD) 1.732,27
ALTIN UZMAN YORUMLARI: ONS ALTIN
ALB Forex tarafından hazırlanan altın fiyatları analizine göre, ons altında, 1720 bölgesinden tepki alımları izleniyor. Son dönemlerde tepki alımlarının sınırlı kaldığı değerli metalde yukarı alanda 1737 seviyesi üzerinde toparlanma görülemedikçe aşağı bölgede 1720 / 1717 destek bandı önemini koruyacaktır. 1737 seviyesi üzerinde olası güç kazanımında 1745 seviyesine doğru potansiyel oluşabilir.
Dirençler: 1737 / 1745 / 1753
Destekler: 1720 / 1717 / 1710
ALTIN UZMAN YORUMLARI: GRAM ALTIN
Gram Altın Gram altın, düşüş trendinin kırılması sonrasında yükselişe başladı. Geçtiğimiz günlerde 500 lira seviyesinin üzerinde bulunan gram altında 505 ve 508 lira seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Kısa süre önce oluşan yükseliş trendinin geçtiği 492 lira seviyesi ise ana destek konumunda bulunuyor. Yükseliş kanalının alt bandı ise 482 lira seviyesinden geçiyor.
Dirençler: 497 / 500 / 503
Destekler: 492 / 490 / 482