30 Eylül gram altın fiyatı GERİLEDİ! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları yeni güne hareketli girdi. Gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 497 lirayı test ederken, en düşük 492 lirayı gördü. Yatırımcılar ve düğün yapacaklar, "Gram altın bugün ne kadar oldu", "Çeyrek altın fiyatları canlı 2021" gibi aramalar yaparak son dakika altın fiyatları araştırmaları yapmayı sıklaştırdı. İşte anlık son altın verileri…