Altın, ABD'de beklentilerin üstünde gelen yüksek enflasyonun ardından iki ayın en büyük düşüşüyle kapanışını yaptıktan sonra yatay seyretti.

Spot altın, enflasyonun açıklanmasının ardından Salı günü yüzde 1,3 düşüşle kapandı.

Ekonomistler TÜFE'nin Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artmasını beklerken gerçek rakam yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Bu da hisse değerlerinin düşmesine ve tahvil getirilerinin ve doların yükselmesine neden oldu.

Veri sonrası spot altın, bazı piyasa analistleri tarafından bu ay şu ana kadar altın fiyatı için taban olarak görülen 1700 doların altına düştü. TÜFE verilerinin Fed'i gelecek haftaki toplantısı öncesinde bankayı şahin bir yolda tutacağı için bu eşiğin baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

"Beklentilerin üstünde gelen enflasyon değerli metallerin parıltısını silip aldı ve 100 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 40'a ulaştı" diyen Commtrendz Risk Management Services Direktörü Gnanasekar Thiagarajan, "Fiyatlar önümüzdeki seanslarda uzun vadeli destek için 1670-1675 dolar seviyelerini test etme eğiliminde" değerlendirmesinde bulundu.