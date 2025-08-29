ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı

CANLI BORSA
ABD'de mal ticareti açığı, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolara yükseldi.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 16:47

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 22,1 artışla 103,6 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde 90,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, haziran ayında 84,9 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı temmuzda 115 milyon dolar azalışla 178 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 18,6 milyar dolar artarak 281,5 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,2 artarak 908,4 milyar dolara çıktı. Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,2 artışla 809,3 milyar dolara yükseldi.

