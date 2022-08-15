Altın fiyatları 4 haftanın ardından geriledi

Altın, üst üste dört haftalık kazanımların ardından, yatırımcıların Fed'in sıkılaşma patikasına ilişkin görünümü değerlendirmesi ve Çin'in toparlanmaya çalıştığına dair daha fazla işaret üzerine geriledi.

Spot altın, neredeyse bir yılın en uzun haftalık kazancının ardından Pazartesi günü yüzde 0,5 düştü. Değerli metal, ABD'de enflasyonun soğumasıyla yükseliyor ve bu da Fed'in borçlanma maliyetlerini artırmada daha az agresif olmasını destekliyor.

Pazartesi günü yayınlanan ekonomik veriler, ülkenin toparlanmasının yavaşladığını ve potansiyel olarak dünyanın en büyük tüketicisinde altına yönelik fiziksel talebi kıstığını gösterdi.

Çin merkez bankası, virüs karantinaları ve derinleşen emlak krizinin baskı altına aldığı ekonomiye desteği artırırken gösterge faiz oranını beklenmedik bir şekilde düşürdü.

Yatırımcılar, Çarşamba günkü Fed'in Temmuz toplantısından tutanakların yayınlanmasını bekleyecek ve tutanaklar, hangi koşulların Fed'i Eylül ayında tekrar sıkılaştırmaya teşvik edeceğine dair ipuçları sunabilir. Finans piyasalarında bir sonraki artışın büyüklüğüne ilişkin bahisler 50 ile 75 baz puan arasında dalgalandı.

Fed Richmond Başkanı Thomas Barkin Cuma günü yaptığı açıklamada, 1970'lerdekine benzer bir politika hatasından kaçınmak için, ekonomi zayıflasa bile, merkez bankasının enflasyonun yüzde 2 hedefinde çalıştığı açık olana kadar faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"ABD'de enflasyonun dördüncü çeyrekte yüksek kalması olası ve bu altın için kısa vadede olumsuz etki yaratabilir ancak muhtemelen en kötü şartlar sona erdi" diyen IG Asia Pte. Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, "Bugün yaşanan aşağı yönlü hareket piyasanın enflasyonda zirve görüldüğü hikayesini daha geniş bir seviyede fiyatlamasıyla kâr alma nedeniyle yaşanmış olabilir" değerlendirmesinde bulundu.