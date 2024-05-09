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ABD Çin'e araç ithalatını yasaklayabilir

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin Çin'den Conneted Car - Bağlantılı Araç ithalatına yasak getirebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 09:18

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Biden yönetiminin "extrem bir adım" atarak Çin'den otonom sürüş özellikli, bağlantılı araçların ithalatını yasaklayabileceğini veya kısıtlamalar getirmeyi tercih edebileceğini ancak önce kapsamlı kamu yorumlarını incelemesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık Şubat ayı sonunda Çin'den ithal edilen araçların ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı ve 30 Nisan'a kadar konuyla ilgili kamuoyu görüşlerini kabul etti.

Reuters'a konuşan Ticaret Bakanı Raimondo, bakanlığın halkın yorumlarını incelediğini söyledi.

Raimondo, "Tüm verileri sindirmeli ve ardından hangi eylemi gerçekleştirmek istediğimize karar vermeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin bağlantılı araçların kullanılmaması gibi aşırı bir önlem alabilir ya da hafifletici tedbirler arayabiliriz" dedi.

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