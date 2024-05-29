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ABD'de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi

ABD'de mortgage başvurularında üç hafta süren artış geçen hafta sona erdi. 30 yıllık mortgage faiz oranı 4 puan artarak yüzde 7,05 seviyesine geldi.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 14:29

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 14:29

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 24 Mayıs haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %5,7 düşüşle 190,3 puana indi.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,1 düşüşle 138,4 puan olurken, refinansman endeksi %13,6 düşüşle 463,8 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 4 puan artarak %7,05 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Borçlular, faizlerdeki küçük artışlara karşı hassas olmaya devam ediyor, bu da yeniden finansman piyasasını etkiliyor ve satın alma başvurularını geçen yılın seviyelerinin altında tutuyor." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen %32,0'den %34,0'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 24 baz puan artışla %6,66 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 puan arttı ve %6,66 seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 4 puan artarak %7,22 puan oldu.

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