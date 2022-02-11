Altın fiyatları DÜŞÜYOR! Altın gram fiyatı için bu detaylara DİKKAT! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 11 Şubat 2022 ne kadar kaç TL oldu?

Şubat ayına hareketli giren altın fiyatları, Covid-19'da yeni varyantlar, Rusya-Ukrayna krizi, şahinleşen Fed ve ECB'den mesajlarla yön arıyor. Yurt içinde dolar kuru ve altın ons fiyatı ile yön bulan gram altın fiyatı ise, son dönemde başta 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye alınmasıyla dolar/TL'den gelen desteğini yitirdi. Bu nedenle altın gram fiyatı için tüm gözler ons altın fiyatı tarafına döndü. Altın fiyatları için yaşanan bu gelişmeler sonrası yatırımcılar en çok, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.
ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE TÜM ALTIN ÇEŞİTLERİ İÇİN CANLI RAKAMLAR HABERİN DEVAMINDA...
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı için ABD'de açıklanacak enflasyon verisi kritikti. ABD'de enflasyon verisi yüzde 7,5 ile son 40 yılın en yüksek düzeyini yenilerken, Fed'den Mart ayında faiz artırımı gelebileceği beklentisi oldukça kuvvetlendi. Bu durum Rusya-Ukrayna krizi ile beslenen ons altın tarafına parasal sıkılaşma sürecinin başlaması anlamı taşıdığından olumsuz yansıyor.
ABD ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKILAYICI OLDU
Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile destek buldu. Son açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in daha agresif olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Bu durum altın fiyatları için baskı yaratıyor. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu nedenle dolar/TL'deki desteğini yitiren altın gram fiyatı için altın ons fiyatı öne çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta 2022'in en düşük düzeyi olan 750 TL seviyesine yakınsayan altın gram fiyatı, yeni haftada 800 TL psikolojik sınırına kadar yükselse de ABD enflasyon verisi sonrası yeniden 800 TL'nin altına sarktı.
11 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...
ALIŞ (TL) 792,84
SATIŞ (TL) 793,02
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ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?
Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.
ALIŞ (USD) 1.823,65
SATIŞ (USD) 1.823,98
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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
"Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 11 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.289,00
SATIŞ (TL) 1.312,00
ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 5.152,00
SATIŞ (TL) 5.215,00
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KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 2.584,00
SATIŞ (TL) 2.622,00
ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...
1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALIŞ (TL) 5.289,00
SATIŞ (TL) 5.348,00
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CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI KUYUMCULARDA NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 721,97
SATIŞ (TL) 728,71
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...