Altın fiyatları DÜŞÜYOR! Altın gram fiyatı için bu detaylara DİKKAT! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 11 Şubat 2022 ne kadar kaç TL oldu?

Şubat ayına hareketli giren altın fiyatları, Covid-19'da yeni varyantlar, Rusya-Ukrayna krizi, şahinleşen Fed ve ECB'den mesajlarla yön arıyor. Yurt içinde dolar kuru ve altın ons fiyatı ile yön bulan gram altın fiyatı ise, son dönemde başta 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye alınmasıyla dolar/TL'den gelen desteğini yitirdi. Bu nedenle altın gram fiyatı için tüm gözler ons altın fiyatı tarafına döndü. Altın fiyatları için yaşanan bu gelişmeler sonrası yatırımcılar en çok, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı için ABD'de açıklanacak enflasyon verisi kritikti. ABD'de enflasyon verisi yüzde 7,5 ile son 40 yılın en yüksek düzeyini yenilerken, Fed'den Mart ayında faiz artırımı gelebileceği beklentisi oldukça kuvvetlendi. Bu durum Rusya-Ukrayna krizi ile beslenen ons altın tarafına parasal sıkılaşma sürecinin başlaması anlamı taşıdığından olumsuz yansıyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKILAYICI OLDU

Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile destek buldu. Son açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in daha agresif olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Bu durum altın fiyatları için baskı yaratıyor. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu nedenle dolar/TL'deki desteğini yitiren altın gram fiyatı için altın ons fiyatı öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta 2022'in en düşük düzeyi olan 750 TL seviyesine yakınsayan altın gram fiyatı, yeni haftada 800 TL psikolojik sınırına kadar yükselse de ABD enflasyon verisi sonrası yeniden 800 TL'nin altına sarktı.