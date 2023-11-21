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Altın kilogram fiyatı 1 milyon 874 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 874 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 16:49

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 16:49

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 807 bin lira, en yüksek 1 milyon 887 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 1 milyon 874 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 869 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 345 milyon 852 bin 319,08 lira, işlem miktarı ise 1.821,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 826 milyon 622 bin 145,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.869.500,00 1.974,05
En Düşük 1.807.000,00 1.955,00
En Yüksek 1.887.000,00 2.034,20
Kapanış 1.874.000,00 1.968,60
Ağırlıklı Ortalama 1.831.065,92 1.994,56
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.345.852.319,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.821,12
Toplam İşlem Adedi 71

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