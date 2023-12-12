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Altın kilogram fiyatı 1 milyon 920 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 1 milyon 920 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 17:13

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 17:13

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 835 bin lira, en yüksek 1 milyon 937 bin lirayı gören standart altın kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 920 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 930 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 850 milyon 467 bin 620 lira, işlem miktarı ise 2.605,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 873 milyon 773 bin 420 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.930.000,00 2.000,00
En Yüksek 1.835.000,00 1.968,00
En Yüksek 1.937.000,00 2.067,25
Kapanış 1.920.000,00 2.066,00
Ağırlıklı Ortalama 1.856.404,93 2.005,68
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.850.467.619,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.605,26
Toplam İşlem Adedi 90

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1000 TL Ne Oldu?
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1.005,01
%0,501
ALTIN
1.003,20
%0,3202
EURO
1.000,35
%0,0345
DOLAR
995,55
%-0,445
BORSA
956,32
%-4,3677
ALTIN
1.000,32
%0,0319
EURO
1.002,94
%0,2937
DOLAR
951,38
%-4,8619
BORSA
1.013,04
%1,3039
ALTIN
1.025,53
%2,5532
EURO
1.012,74
%1,2736
DOLAR
990,05
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BORSA
1.711,50
%71,1498
ALTIN
1.584,72
%58,4724
EURO
1.551,72
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