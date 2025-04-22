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Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'un ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı tehdidi ve tarife endişeleriyle rekor kırmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2025 08:56

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2025 09:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kovma tehditleri ve tarife endişeleriyle birlikte altın rekor kırmaya devam ediyor.

Altın, Asya spot piyasalarında 3.491,56 dolar/ons ile yeni bir zirve yaptı.

Trump, dün faiz oranlarında derhal bir indirim yapılması çağrısını yineledi ve ABD ekonomisinin yavaşlamayla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Aynı zamanda tarife planlarının enflasyon üzerindeki etkisi netleşene kadar oranları değiştirmeme yönündeki Powell'ın duruşunu bir kez daha eleştirdi.

Ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen altın, geçen Çarşamba günü 3.300 dolar ve dün 3.400 doları geçerek yükseliş eğilimini sürdürdü.

Piyasalar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarında merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaları bekliyor. Bugün, ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un konuşmaları bulunuyor.

Altın fiyatları bu dakikalarda %1,8 artışla 3.487,50 seviyelerinden işlem görüyor.

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