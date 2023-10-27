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Altının gramı 1.800 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.800 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 10:50

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 10:50

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 artışla 1.797 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 1.800 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleri güçlü kalmaya devam ederken, İsrail-Filistin çatışmalarının daha geniş bölgelere yayılabileceği ihtimali altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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