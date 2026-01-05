CANLI BORSA
Asya borsaları savunma ve havacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi

Asya borsalarında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve savunma ile havacılık hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı yüksek seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 11:00

Piyasalarda yeni haftada jeopolitik gelişmeler öne çıkarken, ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya saldırması ve devlet başkanını tutuklaması jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu. Jeopolitik gerilimin pay piyasalarındaki etkileri sınırlı kalırken, savunma ve havacılık hisselerindeki yükseliş endekslerdeki kazançları destekliyor.

Venezuela yönetimi, ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor." dedi.

Dünyanın kargaşa içinde olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeden kaçırmasına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz." diye konuştu.

ASYA'DA SAVUNMA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Jeopolitik gelişmelerin odakta olduğu haftada Asya borsalarında teknoloji, ağır sanayi, savunma ve havacılık hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da uluslararası alanda jet motorları, gemi ve uzay teknolojileri alanlarında makine imalatı yapan IHI Corporation'ın hisseleri yüzde 9, havacılık şirketi Astroscale Holdings'in hisseleri yüzde 5 ve bir diğer havacılık şirketi AeroEdge'in hisseleri yüzde 23,5 yükseldi.

Güney Koreli savunma şirketi Hanwha Systems'in hisseleri yüzde 4,7, silah üreticisi LIG Nex1'in hisseleri ise yüzde 7 artış kaydetti.

Çinli havacılık ve savunma şirketi AVIC Shenyang Aircraft'ın hisseleri yüzde 4,7, Anhui Great Wall Military Industry'nin hisseleri ise yüzde 4 yükselişle işlem görüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 artışla 51.865 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4 yükselişle 4.457 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 4.020 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 26.354 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 85.690 puan seviyesinde bulunuyor.

