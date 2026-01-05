Japonya Merkez Bankası yeni faiz artışlarına hazırlanıyor

CANLI BORSA
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ekonomide gelişmelerin ve fiyatların beklendiği gibi seyretmesi halinde faiz oranlarında yeni artışların mümkün olabileceğini belirtti.

05 Ocak 2026

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda,Japon Bankacılık Birliği'nde yaptığı konuşmada, ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırmasının Japon şirketlerinin karları üzerinde oluşturduğu baskıya rağmen ülke ekonomisinin geçen yıl ılımlı bir toparlanma kaydettiğini söyledi.

Bu yıl için de "Ücretler ve fiyatlar büyük olasılıkla birlikte ılımlı bir artış gösterecek" ifadesini kullanan Ueda, para politikası desteğinin düzeyinin ayarlanmasının, ekonominin sürdürülebilir büyümesine yardımcı olacağını vurguladı.

Bu arada BoJ'un faiz oranlarını daha da artıracağına dair beklentiler, on yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisini yüzde 2,125 ile 27 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Piyasalar 22 ve 23 Ocak tarihlerinde yapılacak toplantıda Japonya Merkez Bankası'nın üç aylık görünümüne odaklandı.

Analistler, Japonya'da para, kur ve maliye politikalarının son dönemde giderek karmaşık ve çok bilinmeyenli bir denklem halini aldığını belirterek, BoJ'un faiz artırım patikasında hangi hızla ilerleyeceğinin ve nereye kadar devam edeceğinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

FAİZ ARTIŞLARI YENDEKİ DEĞER KAYBINI DURDURMAK İÇİN YETERLİ OLMADI

BoJ, ülkede artan enflasyonist baskılar ve yendeki değer kaybı nedeniyle geçen ay politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarırken, bu oran son 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu artırım, merkez bankasının neredeyse sıfır faiz oranlarıyla on yıllardır sürdürdüğü aşırı gevşek para politikasından uzaklaşma yönünde bir başka önemli adım olmuştu.

Ancak BoJ'nin attığı bu adım, yendeki değer kaybını durdurmak için yeterli olmadı. Yenin zayıflaması ithalat maliyetlerini ve dolayısıyla enflasyonu artırdı, bu da merkez bankası yönetim kurulunun bazı üyelerinin faiz oranlarının daha da istikrarlı bir şekilde artırılması çağrısında bulunmasına neden oldu.

Söz konusu artışa rağmen, tüketici enflasyonu neredeyse 4 yıldır BoJ'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrettiği için Japonya'da reel borçlanma maliyetleri önemli ölçüde negatif olmaya devam ediyor.

