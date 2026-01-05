Avrupa borsaları savunma hisseleri öncülüğünde pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsalarında, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve savunma sanayi hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 12:14

Piyasalarda yeni haftada jeopolitik gelişmeler öne çıkarken, ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya müdahalesi ve devlet başkanını tutuklaması jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu.

Venezuela yönetimi ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu jeopolitik gerilimin pay piyasalarındaki etkileri sınırlı kalırken, savunma ve havacılık hisselerindeki yükseliş endekslerdeki kazançları destekliyor.

ALMAN SAVUNMA DEVİNİN HİSSELERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 yükselişle 599 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 24.750 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.976 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,7 primle 8.251 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 45.647 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 kazançla 17.576 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede savunma hisselerindeki yükseliş endeksleri yukarıya taşırken, Alman savunma devi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 6,1 yükselişle işlem görüyor.

Fransız savunma sanayi şirketi Thales'in hisseleri yüzde 4,3, Safran'ın hisseleri yüzde 1,6, Dassault Systemes'in hisseleri yüzde 1,4 artışla satılıyor.

İngiliz savunma devi BAE Systems'in hisseleri ise yüzde 4,3 ve İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun hisseleri de yüzde 6 primle alıcı buluyor.

Analistler, küresel jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

