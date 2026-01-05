CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de hizmet sektörü 6 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de hizmet sektörü 6 ayın en düşük seviyesinde

Çin’de özel sektör anketine göre hizmet sektörü Aralık ayında büyümeye devam etti ancak hız kesmeye başladı. S&P Global’in hazırladığı RatingDog Çin Genel Hizmetler PMI verisi, Kasım’daki 52,1 seviyesinden Aralık’ta 52,0’a gerileyerek Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 09:47

Satışlardaki yavaşlama büyüme hızını baskılarken, yeni siparişlerdeki artış da ivme kaybetti. Yeni ihracat siparişleri yeniden daralma bölgesine dönerken, özellikle Japonya'dan gelen turist sayısındaki düşüş bu zayıflamada etkili oldu. İstihdam alt endeksi ise üst üste beşinci ay daralarak Eylül ayından bu yana en hızlı istihdam kaybına işaret etti. Artan maliyetler ve yeniden yapılanma süreci işten çıkarmaları hızlandırdı.

Girdi fiyatları, hammadde ve işgücü maliyetlerindeki artışla birlikte onuncu ayda da yükselirken, yoğun rekabet ortamında firmaların satışları desteklemek için fiyat indirimine gitmesiyle çıktı fiyatları yeniden daralma gösterdi. Buna karşın iş dünyası güveni dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı. 2026 yılına yönelik daha güçlü piyasa koşulları ve genişleme beklentileri, beklentilerdeki iyileşmede belirleyici oldu. RatingDog, hizmet sektörünün 2025'i "ılımlı büyüme ve yüksek beklenti" görünümüyle tamamladığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 09:33
Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor 02 Ocak 2026 09:12
Trump’tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi Trump'tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi 02 Ocak 2026 08:47
Güney Kore’nin çip ihracatı yapay zeka talebiyle rekor kırdı Güney Kore'nin çip ihracatı yapay zeka talebiyle rekor kırdı 02 Ocak 2026 08:43
Çin’de elektrikli araç üreticileri 2025’i rekor teslimatlarla kapattı Çin'de elektrikli araç üreticileri 2025'i rekor teslimatlarla kapattı 02 Ocak 2026 08:40
ABD borsaları 2025’i güçlü kapattı ABD borsaları 2025’i güçlü kapattı 01 Ocak 2026 11:23
ABD’den Venezuela’ya petrol yaptırımı: Şirketler ve tankerler hedefte! ABD'den Venezuela'ya petrol yaptırımı: Şirketler ve tankerler hedefte! 01 Ocak 2026 08:58
Belçika Başbakanı’ndan ekonomik uyarı: Önümüzdeki 10 yıl zor geçecek Belçika Başbakanı'ndan ekonomik uyarı: Önümüzdeki 10 yıl zor geçecek 31 Aralık 2025 16:48
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 31 Aralık 2025 16:45
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 31 Aralık 2025 16:42
Çinli otomobil üreticileri, AB tarifelerine rağmen Avrupa’da rekor pay elde etti Çinli otomobil üreticileri, AB tarifelerine rağmen Avrupa'da rekor pay elde etti 31 Aralık 2025 15:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 31 Aralık 2025 13:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.498,3800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11498,38 Yüksek 11498,38
Açılış
43,0446 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 43,0144 Yüksek 43,0494
Açılış
50,3933 Değişim 0,3342 Son veri saati:
Düşük 50,2061 Yüksek 50,5403
Açılış
6.119,4250 Değişim 133,380 Son veri saati:
Düşük 5992,439 Yüksek 6125,819
Açılış
104,5465 Değişim 5,1433 Son veri saati:
Düşük 100,6012 Yüksek 105,7445
Açılış
BİST En Aktif Hisseler