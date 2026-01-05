CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 11.638,92 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 13:26

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,54 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.638,92 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 78 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 2,53 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 5,49 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 2,69 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor. Yurt içinde ise günün ilk yarısında yatırımcıların odağı enflasyon verilerine çevrildi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Böylece enflasyon yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin ederek, bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceğini öngörmüştü.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! 02 Ocak 2026 16:07
ABD’de tahvil getirileri arttı ABD'de tahvil getirileri arttı 02 Ocak 2026 15:26
İngiltere’de imalat sektörü yükselişte! İngiltere'de imalat sektörü yükselişte! 02 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Ocak 2026 13:35
Almanya’da istihdam geçen yıl 2020’den beri ilk kez düştü Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü 02 Ocak 2026 13:22
İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi 02 Ocak 2026 10:32
Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı 02 Ocak 2026 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 61,13 dolar Brent petrolün varili 61,13 dolar 02 Ocak 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 09:33
Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor 02 Ocak 2026 09:12
Trump’tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi Trump'tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi 02 Ocak 2026 08:47
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.639,2600 Değişim 165,54 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11675,73
Açılış
11.640,3400 Değişim 165,54 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11675,73
Açılış
43,0508 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 43,0144 Yüksek 43,0494
Açılış
50,3418 Değişim 0,3342 Son veri saati:
Düşük 50,2061 Yüksek 50,5403
Açılış
6.135,5200 Değişim 149,900 Son veri saati:
Düşük 5992,439 Yüksek 6142,339
Açılış
105,4641 Değişim 5,1433 Son veri saati:
Düşük 100,6012 Yüksek 105,7445
Açılış
BİST En Aktif Hisseler