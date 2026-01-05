CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 10:16

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi ortaya koyacağını belirterek, Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı 02 Ocak 2026 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 61,13 dolar Brent petrolün varili 61,13 dolar 02 Ocak 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 09:33
Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor 02 Ocak 2026 09:12
Trump’tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi Trump'tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi 02 Ocak 2026 08:47
Güney Kore’nin çip ihracatı yapay zeka talebiyle rekor kırdı Güney Kore'nin çip ihracatı yapay zeka talebiyle rekor kırdı 02 Ocak 2026 08:43
Çin’de elektrikli araç üreticileri 2025’i rekor teslimatlarla kapattı Çin'de elektrikli araç üreticileri 2025'i rekor teslimatlarla kapattı 02 Ocak 2026 08:40
ABD borsaları 2025’i güçlü kapattı ABD borsaları 2025’i güçlü kapattı 01 Ocak 2026 11:23
ABD’den Venezuela’ya petrol yaptırımı: Şirketler ve tankerler hedefte! ABD'den Venezuela'ya petrol yaptırımı: Şirketler ve tankerler hedefte! 01 Ocak 2026 08:58
Belçika Başbakanı’ndan ekonomik uyarı: Önümüzdeki 10 yıl zor geçecek Belçika Başbakanı'ndan ekonomik uyarı: Önümüzdeki 10 yıl zor geçecek 31 Aralık 2025 16:48
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 31 Aralık 2025 16:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.535,8300 Değişim 27,75 Son veri saati:
Düşük 11535,83 Yüksek 11563,58
Açılış
43,0502 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 43,0144 Yüksek 43,0494
Açılış
50,3593 Değişim 0,3342 Son veri saati:
Düşük 50,2061 Yüksek 50,5403
Açılış
6.117,7120 Değişim 133,380 Son veri saati:
Düşük 5992,439 Yüksek 6125,819
Açılış
104,5479 Değişim 5,1433 Son veri saati:
Düşük 100,6012 Yüksek 105,7445
Açılış
BİST En Aktif Hisseler