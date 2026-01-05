CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu

Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu

ABD hisse senetleri son üç yılda yüzde 78 oranında değer kazanmasına rağmen, Wall Street’teki ısrarcı tahminciler iyimserlikten vazgeçmiyor. Ancak 2026 yılına dair beklentilerde, yaklaşan ara seçimlerin etkisiyle temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 15:10

CFRA Baş Yatırım Stratejisti Sam Stovall, Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde, "Beklentilerinizi biraz aşağı çekin. Boğa piyasası görüşünü koruyalım ama bunu küçük harflerle yazalım çünkü tarihsel olarak zorlu bir ara seçim yılına giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar S&P 500'ün 2026'da yaklaşık yüzde 9,2 oranında yükseleceğini öngörüyor. Bu artış, yüzyıl ortalamasına yakın olsa da, endeksin sırasıyla yüzde 24, yüzde 23 ve yüzde 16 yükseldiği son üç yılın gerisinde kalıyor.

Stovall'a göre, bu beklenti, arka arkaya üç yıl çift haneli yükselişin ardından tarihsel ortalamaya dönüş anlamına geliyor. Son olarak böyle bir tablo 2020 ve 2015 yıllarında görülmüş, her iki yılda da düşüş yaşanmıştı. Ancak S&P 500 bu yıl yüzde 10 artarsa, 1999'dan bu yana en iyi dört yıllık performansını sergilemiş olacak.

İyimser beklentiler, vergi indirimleri, düzenlemelerde gevşeme ve yapay zeka yatırımlarının sürükleyici etkisiyle ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında hız kazanacağı öngörüsüne dayanıyor. Öte yandan, yüksek değerlemeler ve sermaye harcamalarının kar marjlarını baskılayabileceğine dair kaygılar da bulunuyor.

BofA Securities'ten Victoria Roloff ve Savita Subramanian, yayımladıkları notta büyük teknoloji şirketlerinin artan sermaye ihtiyacı, yüksek çarpanları ve işgücü piyasasındaki zayıflık sinyallerinin daha ihtiyatlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. BofA, S&P 500'de bu yıl sadece yüzde 4'lük ılımlı bir artış bekliyor.

Sevens Report kurucusu Tom Essaye ise yapay zeka bağlantılı hisselerde balon riskine ve son düşüşlerle endeksin destek seviyelerini test etmesine dikkat çekti.

Truist Advisory Services'ten Keith Lerner ise, "Üç yıllık güçlü kazançların ardından önümüzdeki yıl getiriler daha düşük olabilir, ancak pozitif seyir devam edebilir" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir
ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı ECB Başkanı Lagarde’ın maaşı raporlanandan daha yüksek çıktı 02 Ocak 2026 16:13
Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! 02 Ocak 2026 16:07
ABD’de tahvil getirileri arttı ABD'de tahvil getirileri arttı 02 Ocak 2026 15:26
İngiltere’de imalat sektörü yükselişte! İngiltere'de imalat sektörü yükselişte! 02 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Ocak 2026 13:35
Almanya’da istihdam geçen yıl 2020’den beri ilk kez düştü Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü 02 Ocak 2026 13:22
İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi 02 Ocak 2026 10:32
Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı 02 Ocak 2026 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 61,13 dolar Brent petrolün varili 61,13 dolar 02 Ocak 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 09:33
Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor 02 Ocak 2026 09:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.669,1900 Değişim 165,54 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11675,73
Açılış
43,0478 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 43,0144 Yüksek 43,0494
Açılış
50,3139 Değişim 0,3342 Son veri saati:
Düşük 50,2061 Yüksek 50,5403
Açılış
6.117,6940 Değişim 152,389 Son veri saati:
Düşük 5992,439 Yüksek 6144,828
Açılış
103,9132 Değişim 5,1433 Son veri saati:
Düşük 100,6012 Yüksek 105,7445
Açılış
BİST En Aktif Hisseler