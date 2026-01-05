CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Trump’ın Venezuela hamlesi ABD’li petrol hisselerini yükseltti

Trump’ın Venezuela hamlesi ABD’li petrol hisselerini yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklamasının ardından ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 13:33

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li petrol şirketi Chevron Corp hisselerinde artışlar yüzde 10'u bulurken, ConocoPhillips hisselerindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı.

Hisselerdeki değer artışı, Exxon Mobil Corp'da yüzde 3,4 oldu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." diye konuşmuştu.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! Avro Bölgesi’nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023’ten bu yana en güçlü artış! 02 Ocak 2026 16:07
ABD’de tahvil getirileri arttı ABD'de tahvil getirileri arttı 02 Ocak 2026 15:26
İngiltere’de imalat sektörü yükselişte! İngiltere'de imalat sektörü yükselişte! 02 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Ocak 2026 13:35
Almanya’da istihdam geçen yıl 2020’den beri ilk kez düştü Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü 02 Ocak 2026 13:22
İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi 02 Ocak 2026 10:32
Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı 02 Ocak 2026 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 61,13 dolar Brent petrolün varili 61,13 dolar 02 Ocak 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 02 Ocak 2026 09:33
Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor Piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor 02 Ocak 2026 09:12
Trump’tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi Trump'tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi 02 Ocak 2026 08:47
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.641,2100 Değişim 165,54 Son veri saati:
Düşük 11510,19 Yüksek 11675,73
Açılış
43,0475 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 43,0144 Yüksek 43,0494
Açılış
50,3347 Değişim 0,3342 Son veri saati:
Düşük 50,2061 Yüksek 50,5403
Açılış
6.133,8610 Değişim 149,900 Son veri saati:
Düşük 5992,439 Yüksek 6142,339
Açılış
105,4651 Değişim 5,1433 Son veri saati:
Düşük 100,6012 Yüksek 105,7445
Açılış
BİST En Aktif Hisseler