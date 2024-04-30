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Altının gramı 2 bin 420 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 420 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 09:50

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 09:50

Dün yatay seyreden altının gram fiyatı günü 2 bin 440 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.

Yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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