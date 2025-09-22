Altının gramı 4 bin 923 liradan işlem görüyor

CANLI BORSA
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 923 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 09:21

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

