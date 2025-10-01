CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor

Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yatay başlamasının ardından 5 bin 158 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 553 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 93 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2025 09:35

Son Güncelleme Tarihi 01 Ekim 2025 09:37

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 159 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altının fiyatı saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 553 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 93 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 875,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 3 bin 856 dolardan işlem görüyor.

ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.
Ülkede 2025 mali yılı sona ererken federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

ABD'de hükümetin kapanması sonrası güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altının ons fiyatı bugün rekor tazelemesine karşın daha sonra gelen kar satışlarıyla geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin destek, 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Ons altında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor Ons altında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor 30 Eylül 2025 08:53
Çin’de imalat sektörü aktivitesi üst üste altıncı ayda da daraldı Çin'de imalat sektörü aktivitesi üst üste altıncı ayda da daraldı 30 Eylül 2025 08:49
Trump, ithal kereste, ahşap ve mobilya ürünlerine yeni gümrük vergileri getirdi Trump, ithal kereste, ahşap ve mobilya ürünlerine yeni gümrük vergileri getirdi 30 Eylül 2025 08:47
Trump’tan yeni tarife hamlesi Trump'tan yeni tarife hamlesi 29 Eylül 2025 17:02
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 29 Eylül 2025 16:55
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven eylülde arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven eylülde arttı 29 Eylül 2025 15:48
Almanya’da yaşlı çalışan sayısı artıyor Almanya'da yaşlı çalışan sayısı artıyor 29 Eylül 2025 13:41
OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda 29 Eylül 2025 10:19
Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor 29 Eylül 2025 10:03
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 29 Eylül 2025 09:05
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler