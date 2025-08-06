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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 416 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2025 09:28

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 421 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.10 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 416 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 397 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 837 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Tarifelerin ABD ekonomisine nasıl yansıyacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, ülkede açıklanan son veriler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,1 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün ABD'de zayıf gelen hizmet sektörü verileri ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koyarken, bu durum Fed'in enflasyonu kontrol altına alma ve büyümeyi destekleme arasında tercih yapmasını zorlaştırıyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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