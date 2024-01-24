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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 17:16

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 17:16

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 65 bin lira, en yüksek 2 milyon 73 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 65 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 74 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 149 milyon 557 bin lira, işlem miktarı ise 1.052,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 155 milyon 823 bin 932,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.074.400,00 2.123,35
En Düşük 2.065.000,00 2.020,00
En Yüksek 2.073.500,00 2.129,00
Kapanış 2.065.000,00 2.020,00
Ağırlıklı Ortalama 2.072.516,38 2.096,74
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.149.557.000,07
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.052,71
Toplam İşlem Adedi 25

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