CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2025 16:42

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 406 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira, işlem miktarı ise 1.338,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 858 milyon 174 bin 753,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.406.000,00 3.338,75
En Düşük 4.393.000,00 3.291,00
En Yüksek 4.414.999,50 3.350,00
Kapanış 4.414.999,50 3.325,00
Ağırlıklı Ortalama 4.398.151,25 3.331,25
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.857.207.889,22
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.338,57
Toplam İşlem Adedi 69

İlginizi Çekebilir
Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından karışık seyrediyor Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından karışık seyrediyor 19 Ağustos 2025 09:07
Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek 19 Ağustos 2025 08:54
ABD’de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi ABD'de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi 19 Ağustos 2025 08:52
S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti 19 Ağustos 2025 08:35
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı 18 Ağustos 2025 16:39
Çin, AB süt ürünleri soruşturmasını uzattı Çin, AB süt ürünleri soruşturmasını uzattı 18 Ağustos 2025 16:06
Hazine 28,1 milyar lira borçlandı Hazine 28,1 milyar lira borçlandı 18 Ağustos 2025 16:02
Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi 18 Ağustos 2025 15:47
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı Kısa vadeli dış borç stoku azaldı 18 Ağustos 2025 10:38
Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 10:17
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 09:46
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 18 Ağustos 2025 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler