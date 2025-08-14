CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 4 milyon 416 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 416 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2025 16:42

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 406 bin lira, en yüksek 4 milyon 424 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 416 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 413 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 741 milyon 199 bin 494,48 lira, işlem miktarı ise 1080,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 750 milyon 709 bin 962,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.413.000,00 3.332,95
En Düşük 4.406.000,00 3.320,00
En Yüksek 4.424.999,50 3.390,00
Kapanış 4.416.000,00 3.321,00
Ağırlıklı Ortalama 4.416.427,97 3.354,43
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.741.199.494,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.080,09
Toplam İşlem Adedi 55

