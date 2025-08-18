Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 418 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2025 16:39

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 414 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 418 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 662 milyon 9 bin 810,33 lira, işlem miktarı ise 377,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 919 milyon 148 bin 4,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.405.500,00 3.338,00
En Düşük 4.414.000,00 3.352,00
En Yüksek 4.420.800,00 3.362,45
Kapanış 4.418.000,00 3.361,95
Ağırlıklı Ortalama 4.418.187,50 3.361,27
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.662.009.810,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 377,10
Toplam İşlem Adedi 25

