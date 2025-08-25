CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 442 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 25 Ağustos 2025 16:41

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 438 bin 883 lira, en yüksek 4 milyon 458 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 442 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 132 milyon 6 bin 540,16 lira, işlem miktarı ise 704,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 351 milyon 771 bin 686,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.405.000,00 3.345,30
En Düşük 4.438.883,00 3.370,00
En Yüksek 4.458.000,00 3.390,00
Kapanış 4.442.000,00 3.381,60
Ağırlıklı Ortalama 4.451.003,42 3.380,69
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.132.006.540,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 704,46
Toplam İşlem Adedi 25

İlginizi Çekebilir
ABD’den İran’a petrol yaptırımı ABD'den İran'a petrol yaptırımı 22 Ağustos 2025 09:31
Japonya’da enflasyon yavaşladı Japonya'da enflasyon yavaşladı 22 Ağustos 2025 09:18
İngiltere’de tüketici güveni yükseldi İngiltere'de tüketici güveni yükseldi 22 Ağustos 2025 09:16
Almanya’da GSYH’da daralma derinleşti Almanya'da GSYH'da daralma derinleşti 22 Ağustos 2025 09:14
Piyasalar Powell’ın açıklamalarına odaklandı Piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı 22 Ağustos 2025 09:03
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı 21 Ağustos 2025 16:52
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 21 Ağustos 2025 16:19
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 21 Ağustos 2025 15:36
Yurt dışından hisse senedine güçlü talep Yurt dışından hisse senedine güçlü talep 21 Ağustos 2025 15:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Ağustos 2025 13:19
İngiltere özel sektör aktivitesinde ağustosta güçlü büyüdü İngiltere özel sektör aktivitesinde ağustosta güçlü büyüdü 21 Ağustos 2025 13:15
Avro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri ağustosta yükseldi Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ağustosta yükseldi 21 Ağustos 2025 12:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler