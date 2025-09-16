Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 996 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 16:42

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin 2,05 lira, işlem miktarı ise 1717,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 948 milyon 873 bin 584,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.919.000,00 3.603,40
En Düşük 4.860.000,00 3.655,00
En Yüksek 4.998.000,00 3.758,40
Kapanış 4.996.000,00 3.754,00
Ağırlıklı Ortalama 4.964.971,30 3.720,91
Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.514.152.002,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.717,82
Toplam İşlem Adedi 173

