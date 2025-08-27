CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 466 bin 12,50 liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 17:06

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 449 bin lira, en yüksek 4 milyon 466 bin 12,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 466 bin 12,50 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 978 milyon 895 bin 149,16 lira, işlem miktarı ise 668,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 986 milyon 521 bin 886,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.475.000,00 3.380,50
En Düşük 4.449.000,00 3.378,00
En Yüksek 4.466.012,50 3.394,00
Kapanış 4.466.012,50 3.390,00
Ağırlıklı Ortalama 4.453.933,89 3.385,19
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.978.895.149,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 668,45
Toplam İşlem Adedi 32

İlginizi Çekebilir
ABD’de dayanıklı mal siparişleri düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü 26 Ağustos 2025 16:24
Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı 26 Ağustos 2025 09:58
Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar’dan yatırımlarını çekti Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar'dan yatırımlarını çekti 26 Ağustos 2025 09:53
ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak 26 Ağustos 2025 09:06
İngiltere’de mağaza fiyatları arttı İngiltere'de mağaza fiyatları arttı 26 Ağustos 2025 09:04
Piyasalar Trump’ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor Piyasalar Trump'ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor 26 Ağustos 2025 09:03
Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti 26 Ağustos 2025 09:02
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 25 Ağustos 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı 25 Ağustos 2025 16:41
Altının gramı haftaya yükselişle başladı Altının gramı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 10:21
Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor 25 Ağustos 2025 10:04
Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı 25 Ağustos 2025 10:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler