CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 705 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2025 17:00

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 655 bin lira, en yüksek 4 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 705 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 708 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 835 milyon 353 bin 314,23 lira, işlem miktarı ise 1241,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 23 milyon 225 bin 693,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.708.999,50 3.547,00
En Düşük 4.655.000,00 3.500,95
En Yüksek 4.715.000,00 3.558,70
Kapanış 4.705.000,00 3.510,00
Ağırlıklı Ortalama 4.709.031,47 3.541,89
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.835.353.314,23
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.241,76
Toplam İşlem Adedi 50

İlginizi Çekebilir
Brezilya, IEA’ya üye olmak için başvuru yaptı Brezilya, IEA'ya üye olmak için başvuru yaptı 02 Eylül 2025 16:33
Rusya’da yeni otomobil satışları azaldı Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı 02 Eylül 2025 15:40
AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak 02 Eylül 2025 12:45
Avro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta arttı 02 Eylül 2025 12:31
Rusya ve Çin’den doğal gaz sevkiyatını artırma kararı Rusya ve Çin'den doğal gaz sevkiyatını artırma kararı 02 Eylül 2025 09:43
Japonya’da bakanlıkların bütçe talepleri belli oldu Japonya'da bakanlıkların bütçe talepleri belli oldu 02 Eylül 2025 09:04
Avustralya cari açık vermeye devam ediyor Avustralya cari açık vermeye devam ediyor 02 Eylül 2025 09:02
Güney Kore’de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde Güney Kore'de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde 02 Eylül 2025 09:00
Bessent, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor Bessent, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor 02 Eylül 2025 08:58
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda geriledi 01 Eylül 2025 13:17
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi 01 Eylül 2025 13:07
Fed’den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor Fed'den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor 01 Eylül 2025 11:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler