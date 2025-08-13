CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 16:39

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira, işlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.401.000,00 3.430,00
En Düşük 4.395.000,00 3.332,95
En Yüksek 4.417.000,00 3.375,55
Kapanış 4.413.000,00 3.332,95
Ağırlıklı Ortalama 4.410.139,41 3.361,27
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.247.696.575,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 740,71
Toplam İşlem Adedi 40

İlginizi Çekebilir
Toplam ciro endeksi haziranda arttı Toplam ciro endeksi haziranda arttı 12 Ağustos 2025 10:15
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi 12 Ağustos 2025 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Ağustos 2025 09:29
Fitch: ABD’de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı Fitch: ABD'de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı 12 Ağustos 2025 09:10
İngiltere’de tüketici harcamaları ılımlı arttı İngiltere'de tüketici harcamaları ılımlı arttı 12 Ağustos 2025 09:08
Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı 12 Ağustos 2025 09:04
Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi 12 Ağustos 2025 09:02
Çin ABD’ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı Çin ABD'ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı 12 Ağustos 2025 08:59
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 12 Ağustos 2025 08:50
New York borsası haftaya yatay seyirle başladı New York borsası haftaya yatay seyirle başladı 11 Ağustos 2025 17:06
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 11 Ağustos 2025 16:40
Hazine, yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 11 Ağustos 2025 15:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler