Altın piyasasında, en düşük 978 bin lira, en yüksek 1 milyon 2 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 945 milyon 2 bin 538,73 lira, işlem miktarı ise 4.016,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 953 milyon 842 bin 693,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: