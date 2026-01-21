CANLI BORSA
HSBC’den Çin için faiz indirimi sinyali

HSBC’nin değerlendirmesine göre Çin, ekonomik büyümenin zayıflaması ve yatırımlardan kaynaklanan iç baskıların artması nedeniyle Ay Yeni Yılı öncesinde 10 baz puanlık bir faiz indirimi yapmayı gündemine alabilir.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 08:58

HSBC Global Research analistleri, Çin'in şubat ortasında kutlanacak Ay Yeni Yılı öncesinde para politikasında daha güçlü bir gevşemeye gidebileceğini ve bu kapsamda politika faizinde 10 baz puanlık bir indirimin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Analize göre Çin ekonomisi 2025 yılında yıllık yüzde 5 büyüme kaydederek resmi GSYH hedefini yakalamış olsa da, temel göstergeler iç talep üzerindeki baskıların arttığına işaret ediyor. Bu baskıların özellikle yatırım kaynaklı olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, ekonomik büyümenin yeterince güçlü olmadığını ve son kredi verilerinin toplam sosyal finansman artışında yeni bir gerilemeye işaret ettiğini belirtti.

HSBC analistleri, Çin ekonomisinin yatırım tarafında yoğunlaşan iç sorunlarla karşı karşıya kaldığını, zayıf büyüme görünümü ve toplam sosyal finansmandaki yavaşlamanın daha geniş kapsamlı parasal gevşeme adımlarını gerekli kıldığını ifade etti.

Nomura ve BofA'dan farklı zamanlama beklentileri
Nomura analistleri ise Çin'in 2026 yılında politika faizi ve zorunlu karşılık oranlarında bir indirim turuna gitmesinin muhtemel olduğunu, bu adımın büyük olasılıkla yılın ikinci çeyreğinde atılacağını belirtti. Bu beklentinin mevcut para politikası çerçevesiyle uyumlu olduğu da kaydedildi.

BofA Securities ekonomistleri ise Çin'in kısa vadede kapsamlı bir parasal gevşeme sürecine girmesini düşük ihtimal olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan araştırma notunda, aralık ayı verilerinin kredi talebindeki zayıflığın sürdüğünü ve son dönemde devreye alınan "güven artırıcı" önlemlerin etkisinin sınırlı kaldığını gösterdiği ifade edildi.

