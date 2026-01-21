S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin gıda ürünlerinde vergi indirimi öngören planına ilişkin dikkat çekici bir uyarı yayımladı. Kuruluş, bu adımın zaten yüksek borç yüküne sahip olan Japonya'da kamu gelirlerinde kalıcı azalmaya yol açabileceğini ve mali dengeleri olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

S&P Egemen Derecelendirme Direktörü Rain Yin, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, söz konusu vergi indiriminin geçici bir bütçe yükünden ziyade, devlet gelirlerinde uzun vadeli ve kalıcı bir düşüş riski taşıdığına dikkat çekti.

Yin ayrıca, kamu harcamalarındaki yapısal artışın sürmesi, ekonomik büyümenin zayıflaması ya da vergi gelirlerinde düşüş yaşanması durumunda hükümetin mali pozisyonunun daha da bozulabileceği uyarısında bulundu.

Takaiçi'nin, 8 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçimi kazanması halinde gıda ürünlerindeki vergiyi iki yıl süreyle düşürmeyi hedeflediğini açıklaması, Japon tahvil piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Bu gelişmenin ardından 40 yıllık Japon tahvillerinin faizi, 2007'deki ilk ihraçtan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Analistler, geçmişte tüketim vergilerinin artırılmasında yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara işaret ederek, planlanan indirimin geçici olmayabileceği ve mali disiplinin daha da zayıflayabileceği görüşünü paylaştı.

Piyasalarda artan oynaklık sonrası Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Davos'ta yaptığı açıklamada yatırımcılara sakin olma çağrısında bulundu ve Japonya'nın mali görünümünde iyileşme olduğunu savundu. Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de temas kurduğunu belirtirken, bu açıklamaların ardından 40 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. S&P ise Japonya'nın kredi notuna ilişkin şu aşamada yeni bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.