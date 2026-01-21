CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı

S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı

S&P Global Ratings, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin gıda ürünlerine yönelik vergi indirimi planının, kamu gelirlerinde kalıcı azalmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş, söz konusu adımın ülkenin uzun vadeli mali disiplinini zayıflatma riski taşıdığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 08:17

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin gıda ürünlerinde vergi indirimi öngören planına ilişkin dikkat çekici bir uyarı yayımladı. Kuruluş, bu adımın zaten yüksek borç yüküne sahip olan Japonya'da kamu gelirlerinde kalıcı azalmaya yol açabileceğini ve mali dengeleri olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

S&P Egemen Derecelendirme Direktörü Rain Yin, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, söz konusu vergi indiriminin geçici bir bütçe yükünden ziyade, devlet gelirlerinde uzun vadeli ve kalıcı bir düşüş riski taşıdığına dikkat çekti.

Yin ayrıca, kamu harcamalarındaki yapısal artışın sürmesi, ekonomik büyümenin zayıflaması ya da vergi gelirlerinde düşüş yaşanması durumunda hükümetin mali pozisyonunun daha da bozulabileceği uyarısında bulundu.

Takaiçi'nin, 8 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçimi kazanması halinde gıda ürünlerindeki vergiyi iki yıl süreyle düşürmeyi hedeflediğini açıklaması, Japon tahvil piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Bu gelişmenin ardından 40 yıllık Japon tahvillerinin faizi, 2007'deki ilk ihraçtan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Analistler, geçmişte tüketim vergilerinin artırılmasında yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara işaret ederek, planlanan indirimin geçici olmayabileceği ve mali disiplinin daha da zayıflayabileceği görüşünü paylaştı.

Piyasalarda artan oynaklık sonrası Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Davos'ta yaptığı açıklamada yatırımcılara sakin olma çağrısında bulundu ve Japonya'nın mali görünümünde iyileşme olduğunu savundu. Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de temas kurduğunu belirtirken, bu açıklamaların ardından 40 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. S&P ise Japonya'nın kredi notuna ilişkin şu aşamada yeni bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de tüketici güveni Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyede! İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede! 20 Ocak 2026 09:41
Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor 20 Ocak 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 20 Ocak 2026 09:30
Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir 20 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor 20 Ocak 2026 09:13
Citi’den Japonya için faiz tahmini Citi'den Japonya için faiz tahmini 20 Ocak 2026 08:44
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 20 Ocak 2026 08:41
Japonya’da tahvil getirisi yüzde 4’e yükseldi Japonya'da tahvil getirisi yüzde 4'e yükseldi 20 Ocak 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Ocak 2026 16:43
Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi 19 Ocak 2026 16:36
Euro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 19 Ocak 2026 14:07
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Ocak 2026 11:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.805,8100 Değişim 207,72 Son veri saati:
Düşük 12706,34 Yüksek 12914,06
Açılış
43,3007 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,7974 Değişim 0,0989 Son veri saati:
Düşük 50,7405 Yüksek 50,8394
Açılış
6.766,8900 Değişim 162,591 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6780,465
Açılış
131,2779 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler