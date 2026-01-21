Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı

SHFE'nin bakır, alüminyum, altın ve gümüş vadeli kontratlarında teminat oranlarını artırıp günlük fiyat limitlerini genişletmesinin ardından, Şanghay bakırı yüzde 0,65 düşüşle 100.580 yuan/ton seviyesine indi. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır ise yüzde 0,65 yükselerek 12.836,50 dolar/tona çıktı.

Yılbaşından bu yana yüzde 1,58 artıda olan Şanghay bakırı, daha önce 105.870 yuan/ton ile rekor kırmıştı. Piyasa göstergeleri talep zayıflığına işaret ederken, Yangshan bakır primi Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviye olan 26 dolar/tona geriledi; iç piyasada bakır primi 150 yuan/ton iskonto verdi.

Kalay fiyatları ise ayrıştı. SHFE'de kalay yüzde 1,79 artışla 402.600 yuan/tona, LME'de yüzde 2,20 yükselişle 50.500 dolar/tona çıktı. Endonezya'nın yasa dışı madenciliğe yönelik önlemleri kalayı destekledi.

Diğer metallerde SHFE tarafında alüminyum yüzde 0,35, çinko yüzde 0,68, kurşun yüzde 0,81 ve nikel yüzde 1,16 düşerken; LME'de alüminyum yüzde 0,64, çinko yüzde 0,33, kurşun yüzde 0,27 ve nikel yüzde 1,08 artış kaydetti.