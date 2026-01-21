Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı

CANLI BORSA
Şanghay bakır fiyatları, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın (SHFE) teminat oranları ile günlük fiyat limitlerini yükseltmesi ve zayıf talep görünümü nedeniyle gerilerken, metal piyasasında genel seyir karışık oldu. Artan belirsizlik, fiyatlarda dalgalanmaya yol açtı.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 08:19

SHFE'nin bakır, alüminyum, altın ve gümüş vadeli kontratlarında teminat oranlarını artırıp günlük fiyat limitlerini genişletmesinin ardından, Şanghay bakırı yüzde 0,65 düşüşle 100.580 yuan/ton seviyesine indi. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır ise yüzde 0,65 yükselerek 12.836,50 dolar/tona çıktı.

Yılbaşından bu yana yüzde 1,58 artıda olan Şanghay bakırı, daha önce 105.870 yuan/ton ile rekor kırmıştı. Piyasa göstergeleri talep zayıflığına işaret ederken, Yangshan bakır primi Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviye olan 26 dolar/tona geriledi; iç piyasada bakır primi 150 yuan/ton iskonto verdi.

Kalay fiyatları ise ayrıştı. SHFE'de kalay yüzde 1,79 artışla 402.600 yuan/tona, LME'de yüzde 2,20 yükselişle 50.500 dolar/tona çıktı. Endonezya'nın yasa dışı madenciliğe yönelik önlemleri kalayı destekledi.

Diğer metallerde SHFE tarafında alüminyum yüzde 0,35, çinko yüzde 0,68, kurşun yüzde 0,81 ve nikel yüzde 1,16 düşerken; LME'de alüminyum yüzde 0,64, çinko yüzde 0,33, kurşun yüzde 0,27 ve nikel yüzde 1,08 artış kaydetti.

