CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 835 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 17:18

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 17:18

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 720 bin lira, en yüksek 1 milyon 835 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 7,2 artışla 1 milyon 835 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 508 bin 585,98 lira, işlem miktarı ise 1.183,06 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleştirilmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Kule Yetkili Müesses şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.712.000,00 1.996,45
En Düşük 1.720.000,00 2.012,00
En Yüksek 1.835.000,00 2.022,85
Kapanış 1.835.000,00 2.021,85
Ağırlıklı Ortalama 1.753.461,36 2.020,99
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.087.508.585,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.183,06
Toplam İşlem Adedi 37
İlginizi Çekebilir
Fitch’ten İsrail kararı Fitch'ten İsrail kararı 18 Ekim 2023 10:40
İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde 18 Ekim 2023 10:27
Küresel piyasalarda risk algısı güçlendi Küresel piyasalarda risk algısı güçlendi 18 Ekim 2023 10:11
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 18 Ekim 2023 10:06
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü 18 Ekim 2023 09:50
Japonya’da tahvil getirileri son 10 yılın en yüksek seviyesinde Japonya'da tahvil getirileri son 10 yılın en yüksek seviyesinde 18 Ekim 2023 09:51
ECB üyesi: Enflasyon henüz yenilmedi ECB üyesi: Enflasyon henüz yenilmedi 18 Ekim 2023 09:10
Çin’de sanayi üretimi beklentileri aştı Çin'de sanayi üretimi beklentileri aştı 18 Ekim 2023 09:46
Fed üyesinden faiz açıklaması: Nasıl etkileyeceği belirsiz Fed üyesinden faiz açıklaması: Nasıl etkileyeceği belirsiz 18 Ekim 2023 09:14
Çin’de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü Çin'de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü 18 Ekim 2023 09:39
AB üyeleri enerji piyasası reformu üzerinde anlaştılar AB üyeleri enerji piyasası reformu üzerinde anlaştılar 18 Ekim 2023 08:59
IMF: Çin’in emlak sektöründe yavaşlama Asya’nın büyümesi üzerinde baskı yaratacak IMF: Çin'in emlak sektöründe yavaşlama Asya'nın büyümesi üzerinde baskı yaratacak 18 Ekim 2023 09:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.013,71
%1,3712
ALTIN
1.005,08
%0,5076
EURO
1.003,57
%0,357
DOLAR
979,59
%-2,0412
BORSA
1.002,49
%0,2487
ALTIN
1.005,08
%0,5076
EURO
1.010,97
%1,0969
DOLAR
941,56
%-5,8443
BORSA
1.028,08
%2,8076
ALTIN
1.031,25
%3,125
EURO
1.040,92
%4,0918
DOLAR
998,42
%-0,1584
BORSA
1.743,35
%74,335
ALTIN
1.614,13
%61,413
EURO
1.504,01
%50,4013
DOLAR
2.066,05
%106,6049
BORSA
BİST En Aktif Hisseler