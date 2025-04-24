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JPMorgan altın fiyatları için yeni öngörüsünü açıkladı

JPMorgan altın fiyatlarının 2026 yılının 2. çeyreğinde 4.000 doları aşacağını öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2025 09:34

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2025 09:35

JP Morgan yayınladığı bir notta, ABD gümrük tarifeleri ve devam eden ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle resesyon ihtimalinin artmasının ardından altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 4.000 dolar sınırını aşacağını öngördüğünü belirtti.

Banka şimdi altın fiyatlarının 4Ç25 itibariyle ortalama 3.675 $/ons'a ulaşmasını, 2Ç26 itibariyle de 4.000 $/ons'un üzerine çıkmasını bekliyor ve talebin beklentilerini aşması halinde risklerin bu tahminlerin daha erken aşılmasına doğru kayacağını öngörüyor.

Banka, "Gelecek yıl altın fiyatlarının 4.000 $/ons'a doğru ilerleyeceği tahminimizin temelinde, bu yıl çeyrekte ortalama net 710 ton olan güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebinin devam etmesi yatıyor" dedi.

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