CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın

Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi

Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekilirken gözler Jackson Hole toplantılarına çevrildi.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 09:00

FOMC tutanaklarının Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceği beklentisini önceden satın alan spot altın, tutanaklar sonrasında geriledi. Ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,42 kayıpla 2501,91 dolardan işlem görüyor.

Bugün piyasada Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda olacak. Fed Başkanı Powell, merkez bankacıların katıldığı bu geleneksel toplantının açılışında konuşacak.

Analistler ons altının 2500 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmesini, bunun başarılamaması halinde 2481 dolara doğru bir geri çekilmenin yaşanmasını bekliyorlar. Bu desteğin kırılmasına yol açacak bir düzeltme hareketinin başlaması halinde ise 2432 dolar hedeflenebilir.

Bugün için yukarı hareketlerde dirençler 2507 ve 2520 dolarda.

İlginizi Çekebilir
BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak 21 Ağustos 2024 08:43
API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı 21 Ağustos 2024 08:37
Ethereum ETF’lerinden çıkış gerçekleşti Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti 21 Ağustos 2024 08:35
Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor 21 Ağustos 2024 05:46
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi haziranda arttı Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı 20 Ağustos 2024 12:44
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon temmuzda arttı Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı 20 Ağustos 2024 12:41
TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu 20 Ağustos 2024 12:25
İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti 20 Ağustos 2024 11:45
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2024 10:18
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 20 Ağustos 2024 09:41
Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ağustos 2024 08:51
Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir 20 Ağustos 2024 08:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler