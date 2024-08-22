Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi

FOMC tutanaklarının Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceği beklentisini önceden satın alan spot altın, tutanaklar sonrasında geriledi. Ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,42 kayıpla 2501,91 dolardan işlem görüyor.

Bugün piyasada Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda olacak. Fed Başkanı Powell, merkez bankacıların katıldığı bu geleneksel toplantının açılışında konuşacak.

Analistler ons altının 2500 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmesini, bunun başarılamaması halinde 2481 dolara doğru bir geri çekilmenin yaşanmasını bekliyorlar. Bu desteğin kırılmasına yol açacak bir düzeltme hareketinin başlaması halinde ise 2432 dolar hedeflenebilir.

Bugün için yukarı hareketlerde dirençler 2507 ve 2520 dolarda.